В Renault подняли цены на Logan и Sandero

Все производители начали поднимать цены на свои автомобили, не остались в стороне и Renault, взвинтив цены на самые доступные модели в России — седан Logan и хэтчбек Sandero

Оценить повышение можно по-разному. Так базовая комплектация стала дороже лишь на тысячу рублей. Остальные комплектации поднялись в цене в среднем на полтора процента. Приподнятые модели с индексом Stepway подорожали на два с половиной процента.

Таким образом теперь, чтобы подступиться к Renault Logan, вам придется заплатить, минимум 718 тысяч рублей, за Stepway – 864 тысячи рублей. Стоимость Sandero начинается с отметки в 743 тысячи рублей. Еще один важный нюанс – комплектация Drive исчезла из прайс-листов.