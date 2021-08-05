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5 авг 2021

В Renault подняли цены на Logan и Sandero

В Renault подняли цены на Logan и Sandero

Все производители начали поднимать цены на свои автомобили, не остались в стороне и Renault, взвинтив цены на самые доступные модели в России — седан Logan и хэтчбек Sandero

Оценить повышение можно по-разному. Так базовая комплектация стала дороже лишь на тысячу рублей. Остальные комплектации поднялись в цене в среднем на полтора процента. Приподнятые модели с индексом Stepway подорожали на два с половиной процента.

Таким образом теперь, чтобы подступиться к Renault Logan, вам придется заплатить, минимум 718 тысяч рублей, за Stepway – 864 тысячи рублей. Стоимость Sandero начинается с отметки в 743 тысячи рублей. Еще один важный нюанс – комплектация Drive исчезла из прайс-листов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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