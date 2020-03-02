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2 мар 2020

В Renault представили автомобиль-трансформер

В Renault представили автомобиль-трансформер
Автор фото: фирма-производитель

Концептуальный кроссовер Morphoz — это первый концепт французов, который может менять форму и габариты

Начнем с  простого - технической составляющей, так как в ней особых секретов и новшеств нет. Автомобиль построен на платформе CMF-EV, которая предназначается исключительно для экологически чистых автомобилей. Кроссовер комплектуется батареей емкостью 40 киловатт-часов. Без подзарядки машина может проехать около 400 километров. В Renault считают этот показатель достаточным для ежедневного использования электрокара в городских условиях.

Что касается трансформации, то в режиме City длина машины составляет 4400 мм, а размер колесной базы равен 2730 миллиметров. При переходе на режим Travel. Задняя часть паркетника вытягивается, придавая ему купеобразные черты. При этом длина увеличивается до 4,80 м, а колесная база вырастает до 2,93 м, чем достигается дополнительное пространство в салоне. В конфигурации Travel может использоваться тяговая аккумуляторная батарея на 90 кВт⋅ч, с которой радиус действия увеличивается до 700 км. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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