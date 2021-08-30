В Renault представили машину для каршеринга

Renault показала первую модель бренда Mobilize, который был создан в начале 2021 года в рамках стратегического плана Renaulution

Итак, перед нами электрический седан. Новинкой его назвать сложно, так как он является перелицованной копией китайского YI Ezoom. Хотя в этом нет ничего удивительного- обе машины созданы общими усилиями китайских и французских инженеров в рамках совместного предприятия Renault Group и Jiangling Motors Group Co., Ltd.

Поговорим о характеристиках. Машина оснащена единственным 150-сильным электромотором и емким аккумулятором. Пробег на полном аккумуляторе составляет пятьсот километров. К слову, про каршеринг мы заговорили не случайно - физическим лицам новинка продаваться не будет. Машина предназначается лишь для такси, социальных перевозок и сервисов краткосрочной аренды.