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30 авг 2021

В Renault представили машину для каршеринга

В Renault представили машину для каршеринга
Автор фото: фирма-производитель

Renault показала первую модель бренда Mobilize, который был создан в начале 2021 года в рамках стратегического плана Renaulution

Итак, перед нами электрический седан. Новинкой его назвать сложно, так как он является перелицованной копией китайского YI Ezoom. Хотя в этом нет ничего удивительного- обе машины созданы общими усилиями китайских и французских инженеров в рамках совместного предприятия Renault Group и Jiangling Motors Group Co., Ltd.

Поговорим о характеристиках. Машина оснащена единственным 150-сильным электромотором и емким аккумулятором. Пробег на полном аккумуляторе составляет пятьсот километров. К слову, про каршеринг мы заговорили не случайно - физическим лицам новинка продаваться не будет. Машина предназначается лишь для такси, социальных перевозок и сервисов краткосрочной аренды.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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