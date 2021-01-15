Автомобильный портал Motorpage
15 янв 2021

В Renault представили возрожденную модель с индексом «5»

В Renault представили возрожденную модель с индексом «5»
Автор фото: фирма-производитель

Буквально недавно портал Motorpage писал о том, что в Renault хотят возродить свои культовые ретро-автомобили в виде электрокаров. Теперь же есть возможность взглянуть на них подробнее

Первой ласточкой стала модель «5», которую рассекретили пару дней назад. Сразу можно сказать, что переделки классического автомобиля не произошло – новинка была создана заново, а к классике теперь отсылает лишь ее дизайн. Из интересных черт также отметим, что новинка прибавила пару дверей, тогда как оригинал предлагался только в трехдверном исполнении.

Важно! Перед нами концепт, а не серийная машина, и некоторые штрихи могут быть изменены. К слову, технические характеристики производитель предпочел не озвучивать. В Renault лишь сообщили, что у автомобиля будет заряженная версия, по аналогии с хот-хэтчем Renault 5 Turbo.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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