В Renault представили возрожденную модель с индексом «5»

Буквально недавно портал Motorpage писал о том, что в Renault хотят возродить свои культовые ретро-автомобили в виде электрокаров. Теперь же есть возможность взглянуть на них подробнее

Первой ласточкой стала модель «5», которую рассекретили пару дней назад. Сразу можно сказать, что переделки классического автомобиля не произошло – новинка была создана заново, а к классике теперь отсылает лишь ее дизайн. Из интересных черт также отметим, что новинка прибавила пару дверей, тогда как оригинал предлагался только в трехдверном исполнении.

Важно! Перед нами концепт, а не серийная машина, и некоторые штрихи могут быть изменены. К слову, технические характеристики производитель предпочел не озвучивать. В Renault лишь сообщили, что у автомобиля будет заряженная версия, по аналогии с хот-хэтчем Renault 5 Turbo.