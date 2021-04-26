В Renault решили искусственно ограничивать скорость своих автомобилей

Французский концерн озаботился вопросом безопасности на своих автомобилях. Взяв за основу тактику Volvo, теперь и Renault собирается искусственно ограничивать скорость своих автомобилей

Глава концерна Лука де Мео зявил французским СМИ о том, что совсем скоро на всех новых автомоиблях Renault будет установлен электронный ограничитель скорости, который не позволит разогнаться более 180 километров в час. Синтетический «ошейник» на себя оденут все модели бренда Renault и Daica. Правда, в то же время де Мео ничего не сказал относительно ограничений на заряженных автомобилях от Alpine.

Между тем в Volvo уже пошли дальше и занялись разработкой системы динамического ограничения. Ее суть заключается в следующем, ориентируясь по геолокационным меткам, электроника сможет автоматически задействовать скоростной лимит в тех местах, где, например, расположены объекты социальной инфраструктуры.