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26 апр 2021

В Renault решили искусственно ограничивать скорость своих автомобилей

В Renault решили искусственно ограничивать скорость своих автомобилей

Французский концерн озаботился вопросом безопасности на своих автомобилях. Взяв за основу тактику Volvo, теперь и Renault собирается искусственно ограничивать скорость своих автомобилей

Глава концерна Лука де Мео зявил французским СМИ о том, что совсем скоро на всех новых автомоиблях Renault будет установлен электронный ограничитель скорости, который не позволит разогнаться более 180 километров в час.  Синтетический «ошейник» на себя оденут все модели бренда Renault и Daica. Правда, в то же время де Мео ничего не сказал относительно ограничений на заряженных автомобилях от Alpine.

Между тем в Volvo уже пошли дальше и занялись разработкой системы динамического ограничения. Ее суть заключается в следующем, ориентируясь по геолокационным меткам, электроника сможет автоматически задействовать скоростной лимит в тех местах, где, например, расположены объекты социальной инфраструктуры.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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