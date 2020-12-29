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29 дек 2020

В Renault сократят треть модельного ряда

В Renault сократят треть модельного ряда

Новый план реорганизации, который будет опубликован в январе следующего года, подразумевает серьезное сокращение моделей

Сообщается, что гендиректор Renault, Лука де Мео, сократит модельный ряд на тридцать процентов. А какие модели могут «погибнуть»? В теории одним из них станет седан и универсал Talisman, потому как продажи модели рухнули наполовину. Escape и Scenic тоже могут попасть «под нож» - их продажи не высоки.

Что же до остальной стратегии, то компания не будет вкладываться в исследования таких технологических областей, где результатами нельзя воспользоваться сразу же. Правда конкретика по данному вопросу не сообщается. Так что нельзя сказать, что, например, на разработке электромобилей компания собирается поставить крест.

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За рулем

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