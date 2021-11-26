В Renault создали летающий автомобиль

Одна из самых популярных моделей французского концерна Renault- 4L отмечает сегодня шестидесятилетие. В честь юбилея французы решили разработать необычный шоу-кар – летающий Renault 4L!

Если говорить кратко, то перед нами продукт скрещивания гигантского квадрокоптера и машины. А на деле все куда интереснее. Во-первых, кузов этого Renault 4L выполнен, что называется, с нуля из углепластика (ради снижения веса). Что касается силовой установки, то мощность ее не указывается, но производитель сообщает, что транспортное средство способно летать со скоростью в 93 километра в час.

Самое интересное – летательный аппарат является электрическим! Винты работают от блока литий-полимерных аккумуляторов совокупной емкостью в 90 тысяч мА•ч. Отметим, что в Renault планируют демонстрировать данный концепт по всему миру.