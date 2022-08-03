Завод «Москвич» и АвтоВАЗ возьмут на себя обслуживание автомобилей Renault

На сайте марки Lada в разделе послепродажного обслуживания автомобилей Renault появилось официальное заявление, согласно которому гарантийным обслуживанием моделей, собранных в России, будут специалисты автозавода «Москвич».

К сожалению, подробности остаются неизвестными. Мы знаем лишь то, что все запчасти будут поставляться АвтоВАЗом, он же займется и сервисным обслуживанием. Как сообщают наши коллеги из Авторевю, московский автомобильный завод Москвич стал правопреемником компании «Рено Россия»!

То есть, фактически, московская площадка будет исполнять гарантийные обязательства. Правда, до сих пор непонятно, как это будет выполнено на практике. Пока что все выглядит как лишняя бюрократия.