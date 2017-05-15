Вирус WannaCry, массовая атака которого в конце прошлой неделе, парализовала работу десятков тысяч компьютеров по всему миру, затронул и работу заводов альянса Renault-Nissan

Данный вирус шифрует данные на компьютере после чего вымогает деньги. Любопытно, что соответствующие обновления для систем Windows, закрывающие возможность для атаки, были выпущены еще в марте этого года.

В Европе вирусной атаке подверглись не только госучреждения, но и заводы альянса Renault-Nissan. В частности, пострадали предприятия не севере Франции и в Словении. Также была нарушена работа головного европейского завода Nissan в Великобритании, где собирают Qashqai, Juke, Note и Leaf, а также Infiniti Q30/QX30.

В результате было принято решение полностью остановить производство на данных предприятиях и возобновить его после устранения последствий вирусной атаки.

Любопытно, что альянс Renault-Nissan оказался единственным европейским автопроизводителем, которого затронула атака WannaCry: заводы других автопроизводителей работают в штатном режиме.