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15 май 2017

Заводы Renault пострадали от вирусной атаки

Заводы Renault пострадали от вирусной атаки
Автор фото: фирма-производитель

Вирус WannaCry, массовая атака которого в конце прошлой неделе, парализовала работу десятков тысяч компьютеров по всему миру, затронул и работу заводов альянса Renault-Nissan

Данный вирус шифрует данные на компьютере после чего вымогает деньги. Любопытно, что соответствующие обновления для систем Windows, закрывающие возможность для атаки, были выпущены еще в марте этого года.

В Европе вирусной атаке подверглись не только госучреждения, но и заводы альянса Renault-Nissan. В частности, пострадали предприятия не севере Франции и в Словении. Также была нарушена работа головного европейского завода Nissan в Великобритании, где собирают Qashqai, Juke, Note и Leaf, а также Infiniti Q30/QX30.

В результате было принято решение полностью остановить производство на данных предприятиях и возобновить его после устранения последствий вирусной атаки.

Любопытно, что альянс Renault-Nissan оказался единственным европейским автопроизводителем, которого затронула атака WannaCry: заводы других автопроизводителей работают в штатном режиме.

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