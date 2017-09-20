Компания Renault представила на российском рынке приподнятый хэтчбек Sandero Stepway в комплектации Limited Edition. Машина получила ряд дополнительных опций.

Уже в базовой комплектации данная версия оснащается системой дистанционного запуска двигателя Renault Start, обогревом лобового стекла по всей поверхности, кондиционером, бортовым компьютером и аудиосистемой. За доплату доступна навигационная система MediaNav 3.0.

Внешне машину из спецсерии можно отличить по темным колесным дискам и аппликации на кузове. Кроме того в версии Limited Edition хэтчбек может окрашиваться в белый цвет, который не доступен для обычного Sandero Stepway.

Renault Sandero Stepway Limited Edition доступен с двигателем мощностью 113 л.с. в паре с механической коробкой передач (от 735 900 руб.) и с двигателем мощностью 102 л.с. в сочетании с автоматической трансмиссией (от 765 900 руб.).