Rolls-Royce Ghost «утёк»

В сети появились фотографии нового Rolls-Royce. Шпионы постарались и сняли машину со всех ракурсов, правда, определению облика это все равно не поможет, так как автомобиль затянут в камуфляжную пленку чуть менее чем полностью

Безусловно, некоторые изменения все же заметны, например, в задней части кузова. Также изменится оптика и линия крыши. Кстати, есть все основания полагать, что в основу следующего седана ляжет алюминиевая платформа под названием "Архитектура роскоши" (Architecture of Luxury), которую используют новые Phantom и Cullinan. Однако по данным Autocar, к существенной потере в весе это решение не приведет из-за появления новых технологий у машины.

К сожалению, технические характеристики традиционно остаются неизвестными. Есть предположения, что автомобиль сохранит бензиновый 6,6-литровый мотор V12. Вполне возможно, настройки мотора будут серьезно оптимизированы с целью повышения экономичности.