Rolls-Royce Ghost подвергся тюнингу

Да, не только спорткары проходят через руки именитых мастеров тюнинга. Иногда они берутся за автомобили представительского класса. Подобный проект вы видите сейчас перед собой – Rolls-Royce Ghost от ателье Spofec

Итак, основные доработки сводятся к форсировке двигателя – штатный 6.7-литроый мотор V12, который развивает 570 лошадиных сил, получил новый электронный блок управления двигателем, что повышает отдачу до 685 лошадиных сил. В динамических характеристиках это выражается в улучшенном разгоне до сотни (4.5 секунды)

На автомобиль также устанавливается особый боди-кит, который целиком выполнен из углепластика. Он включает в себя не только новые бамперы, накладки на пороги и задний спойлер, но и модернизированные передние крылья с воздухозаборниками.