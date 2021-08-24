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24 авг 2021

Rolls-Royce Ghost подвергся тюнингу

Rolls-Royce Ghost подвергся тюнингу
Автор фото: фирма-производитель

Да, не только спорткары проходят через руки именитых мастеров тюнинга.  Иногда они берутся за автомобили представительского класса. Подобный проект вы видите сейчас перед собой – Rolls-Royce Ghost от ателье Spofec

Итак, основные доработки сводятся к форсировке двигателя – штатный 6.7-литроый мотор V12, который развивает 570 лошадиных сил, получил новый электронный блок управления двигателем, что повышает отдачу до 685 лошадиных сил. В динамических характеристиках это выражается в улучшенном разгоне до сотни (4.5 секунды)

На автомобиль также устанавливается особый боди-кит, который целиком выполнен из углепластика. Он включает в себя не только новые бамперы, накладки на пороги и задний спойлер, но и модернизированные передние крылья с воздухозаборниками.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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