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22 окт 2021

У Rolls-Royce Ghost появилась особая версия для бунтарей

У Rolls-Royce Ghost появилась особая версия для бунтарей
Автор фото: фирма-производитель

Седан Rolls-Royce Ghost второго поколения обзаведется бунтарской версией Black Badge. Её премьера состоится 28 октября

Если вы думаете, что версия Black Badge отличается от обычной машины лишь своим стайлингом, то вы немного заблуждаетесь. Да, стилистика автомобиля изменилась – хром был заменен на черное матовое покрытие, так что автомобиль выглядит, скажем, так, мрачно, хотя создатели модели именно этого эффекта и добивались. Надо сказать, что версия Black Badge есть и у моделей  Wraith, Dawn и Cullinan. А появилась она в гамме Rolls-Royce совершенно случайно -  по поручению главы компании. Однажды он общался с одним клиентом марки, а тот похвастался своим черным матовым декором автомобиля, который был сделан в сторонней мастерской. Когда Торстен Мюллер-Отвос узнал об этом, он дал поручение своим мастерам разработать нечто подобное.

А сейчас поговорим о самом главном. У Black Badge есть одно интересное преимущество – автомобили данной серии получают более мощные двигатели. В случае c Ghost штатный 570-сильный мотор V12 будет доработан, после чего он сможет развивать более шестисот лошадиных сил.  Также на машину установят доработанную трансмиссию. Сообщается, что седан сможет разогнаться до сотни за четыре секунды при штатных показателях в 4.6 секунды.

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