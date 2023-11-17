Представлен Rolls-Royce для загробной жизни

Итальянцы из фирмы Biemme представили версию Rolls-Royce Ghost предназначенное для перевозки тела покойного. Катафалк получил дополнительное ироничное название Ghoster (“призрак”)

Собственно, данная модификация отличается удлиненным кузовом и колесной базой. В отделении для гроба использована натуральная кожа и древесина. Также имеется отдельная подсветка грузового места. За аудио сопровождения похоронной процессии отвечает аудиосистема с 18 динамиками общей мощностью 1300 Вт. Данный факт отдельно отмечается итальянской фирмой.



Силовая установка осталась нетронутой. Напомним, что Rolls-Royce Ghost оснащается бензиновым V12 объемом 6,8 л. Мощность - 570 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Стоимость люксового катафалка не сообщается. Стандартная версия автомобиля оценивается примерно от 350 000 долларов (примерно 31 000 000 рублей).

