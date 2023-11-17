Автомобильный портал Motorpage
17 ноя 2023

Представлен Rolls-Royce для загробной жизни

Представлен Rolls-Royce для загробной жизни
Автор фото: фирма-производитель

Итальянцы из фирмы Biemme представили версию Rolls-Royce Ghost предназначенное для перевозки тела покойного. Катафалк получил дополнительное ироничное название Ghoster (“призрак”)

Собственно, данная модификация отличается удлиненным кузовом и колесной базой. В отделении для гроба использована натуральная кожа и древесина. Также имеется отдельная подсветка грузового места. За аудио сопровождения похоронной процессии отвечает аудиосистема с 18 динамиками общей мощностью 1300 Вт. Данный факт отдельно отмечается итальянской фирмой.

Силовая установка осталась нетронутой. Напомним, что Rolls-Royce Ghost оснащается бензиновым V12 объемом 6,8 л. Мощность - 570 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Стоимость люксового катафалка не сообщается. Стандартная версия автомобиля оценивается примерно от 350 000 долларов (примерно 31 000 000 рублей).
 

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Rolls-Royce Ghost Extended (2021)

У Rolls-Royce Ghost появилась особая версия для бунтарей

22 октября 2021
Spofec Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost подвергся тюнингу

24 августа 2021
Rolls-Royce Ghost (2021)

Представлен новый Rolls-Royce Ghost

02 сентября 2020
Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce рассказал о планах на новый Ghost

12 августа 2020
Rolls-Royce Ghost Series II

Rolls-Royce прекратил выпуск седана Ghost

14 ноября 2019
Rolls-Royce Ghost

Охотники на призраков

14 февраля 2019

 Новости Rolls-Royce Ghost

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan Alsvin - changan alsvin (2023) «мы стали лучше одеваться» Тест драйв
14 ноября 2023

Changan Alsvin
"«Мы стали лучше одеваться»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта»
Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Voyah Free - voyah free (2023) услышать тишину
Тест драйв
31 октября 2023

Voyah Free
"Услышать тишину"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 7 7