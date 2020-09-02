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2 сен 2020

Представлен новый Rolls-Royce Ghost

Представлен новый Rolls-Royce Ghost
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Rolls-Royce рассекретила модель Ghost нового поколения. Не обращайте внимания на схожесть с предшественником – между ними нет ничего общего

Габариты Ghost изменились значительно: в длину он вырос на 89 мм (до 5546 мм), в ширину на 30 мм (до 2148 мм), а 1571-миллиметровая высота и 3 295-миллиметровая колёсная база остались прежними. Четырёхдверку построили на алюминиевой платформе, которая уже задействована в конструкции прочих моделей Rolls-Royce. Седан сохранил монументальный V12 объёмом 6,75 литра, но двигатель подвергся доработке. Его отдача увеличилась на символическую 1 л.с. — до 571 л.с., количество тяги выросло чуть заметнее — с 780 до 850 Нм.

В пару к мотору поставили восьмидиапазонный «автомат» ZF, снабдив седан также системой полного привода по образцу старшего Phantom и управляемыми задними колёсами. В итоге до 100 км/ч седан способен ускориться за 4,8 секунды при максимальной скорости, ограниченной отметкой в 250 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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