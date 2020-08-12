Rolls-Royce рассказал о планах на новый Ghost

Седан Rolls-Royce Ghost следующего поколения, который британцы построят на платформе собственной разработки, дебютирует осенью 2020 годa

Новинку построят на платформе собственной разработки, в отличие от предшественника, в основе которого лежала база BMW 7-Series. Седан получит систему полного привода и полноуправляемое шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами, увеличивающими маневренность на малых скоростях и стабильность на высоких.

Одной из главных новых разработок на следующем Ghost станет система под названием Planar, состоящая из трех ключевых элементов. Так, седан получит дополнительный поперечный рычаг над передней подвеской для «более устойчивой и мягкой езды». Кроме того, на автомобиле используют комплекс с камерами, которые будут считывать покрытие спереди и применять оптимальные настройки подвески.