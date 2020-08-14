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14 авг 2020

Rolls-Royce выпустит электрический Phantom

Rolls-Royce выпустит электрический Phantom
Автор фото: фирма-производитель

Rolls-Royce Motor Cars, английский производитель суперлюксовых автомобилей, собирается расширить модельную линейку первым в истории марки серийным электромобилем

В интервью изданию Roadshow генеральный директор Rolls-Royce Торстен Отвос-Мюллер заявил, что компания собирается разработать электромобиль, однако проект должен быть окупаемым, поскольку вкладывать деньги в нерентабельные продукты руководство компании не собирается.

По данным журнала Car Magazine, первым электромобилем марки может стать лимузин Phantom, который в 2017 году сменил поколение. Молодые и обеспеченные клиенты марки все чаще интересуются машинами, у которых под капотом нет ДВС, и Rolls-Royce готова удовлетворить их потребности. Выпуск электрического Фантома может начаться в 2022 году.

Rolls-Royce уже имеет опыт в создании электромобилей. Еще девять лет назад, в 2011-м, компания представила концепт-кар Phantom 102EX, который мог преодолевать на одном заряде 200 километров пути. Однако в серию модель так и не пошла.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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