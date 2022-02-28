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28 фев 2022

Канадский бизнесмен превратил свой Rolls-Royce Wraith в электрокар и потерял все

Канадский бизнесмен превратил свой Rolls-Royce Wraith в электрокар и потерял все

Сегодня мы поговорим о ситуации, когда твои мечты не находят поддержки в семье, и ты теряешь все и сразу

Итак, жил да был бизнесмен Винсент Ю. В его жизни было две страсти – свое предприятие и Rolls-Royce Wraith. Последнего он любил всем сердцем, и может быть Винсент даже не стал бы проводить с ним модернизацию, если бы не одно маленькое но.  Этим «маленьким но» была дочь Винсента, которая являлась большой поклонницей Греты Тунберг. Однажды, она сказала отцу, что тот должен перестать загрязнять окружающую среду, и если тот не сделает что-то со своим автомобилем, то она больше не будет с ним разговаривать.

Винсент, любил обоих и решил превратить свой Wraith в электрокар. Он собрал небольшую команду механиков и приступил к превращению автомобиля в «электричку». Бизнесмен потратил много времени не только на работу в мастерской, но и на перелёты в США, Германию и Японию, где искал необходимые для переделки детали. Самое забавное заключается в том, что для завершения проекта  Винсенту понадобилось продать дом – денег стало не хватать. После чего по мистеру Ю нанесли удар – ушла жена и забрала с собой дочь.

Занятно -  ты строишь электрокар, который способен проехать по 500 километров за раз, и рассчитываешь на поддержку родных, которые, собственно, и просили тебя об этом, а потом они открещиваются от тебя, потому что что-то сделано не так. Впрочем, Винсент Ю не отчаялся – он открыл фирму по конверсии обычных машин с ДВС в электрокары.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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