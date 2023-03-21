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21 мар 2023

Rolls-Royce прощается с моделью Wraith

Rolls-Royce прощается с моделью Wraith
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce анонсировала особую версию купе Wraith Black Badge Wraith Black Arrow. Всего будет собрано только 12 таких машин, и такое число выбрано неслучайно — это отсылка к мотору V12, установленному под капотом, который совсем скоро уйдет в прошлое, ведь Wraith будет заменен электрокаром

Чем новинка отличается от обычного Wraith. В основном, внешнем декором -  к примеру, покрытие кузова выполнено нарочито шершавым – это должно имитировать высохшее соляное озеро Бонневиль, на котором устанавливают рекорды скорости.  Также повсеместно применяются вставки желтого цвета – это отсылка к колеру  суперкара Thunderbolt, установившего в 1938 году мировой рекорд скорости.

Среди прочих отсылок к Thunderbolt — символическая модель рекордной машины, встроенная в центральный тоннель, и надпись 357,497 mph на часах на передней панели

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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