Rolls-Royce прощается с моделью Wraith

Компания Rolls-Royce анонсировала особую версию купе Wraith Black Badge Wraith Black Arrow. Всего будет собрано только 12 таких машин, и такое число выбрано неслучайно — это отсылка к мотору V12, установленному под капотом, который совсем скоро уйдет в прошлое, ведь Wraith будет заменен электрокаром

Чем новинка отличается от обычного Wraith. В основном, внешнем декором - к примеру, покрытие кузова выполнено нарочито шершавым – это должно имитировать высохшее соляное озеро Бонневиль, на котором устанавливают рекорды скорости. Также повсеместно применяются вставки желтого цвета – это отсылка к колеру суперкара Thunderbolt, установившего в 1938 году мировой рекорд скорости.

Среди прочих отсылок к Thunderbolt — символическая модель рекордной машины, встроенная в центральный тоннель, и надпись 357,497 mph на часах на передней панели