Автомобильный портал Motorpage
30 мар 2020

Seat убивает свой единственный минивэн

Seat убивает свой единственный минивэн
Автор фото: фирма-производитель

Компания Seat снимет с производства свой единственный минивэн Alhambra, который выпускают с 1996 года, в связи с малой популярностью модели

Как сообщает журнал Autocar, производство Alhambra окончательно прекратится в конце нынешнего месяца, а модель следующего поколения испанцы разрабатывать не собираются. Минивэн, соперничающий в Европе с Ford S-Max и Renault Espace, пользуется малым спросом. Seat собирается сосредоточиться на более популярных кроссоверах.

Seat Alhambra доступен с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., а также с двухлитровыми дизелями, выдающими 150 и 177 лошадиных сил. В 2019 году минивэн разошелся в Европе тиражом в 23,8 тыс. экземпляров, что примерно на одну треть меньше, чем годом ранее. Интересно, что концерн Volkswagen, в который входит Seat, продолжит выпускать соплатформенную модель Sharan, правда, его жизненный цикл также окажется недолгим - до конца текущего года.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Seat Alhambra 2016

Seat убивает свой единственный минивэн

30 марта 2020
Seat Leon

Seat Leon стал гибридом

29 января 2020
Seat Tarraco FR PHEV 2020

Seat выпустил свой первый подключаемый гибрид

28 августа 2019

Seat запустил доставку запчастей на дронах

12 июля 2019
Seat Mii Electric

Seat представил свой первый серийный электрокар

05 июня 2019
Seat Alhambra 2016

Seat представил новое поколение минивэна Alhambra

16 апреля 2015

 Новости SEAT Alhambra

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC S5 - jac s5 2014 пешеходный переход Тест драйв
30 марта 2020

JAC S5
"Пешеходный переход"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 с чувством некоторого сожаления
Тест драйв
27 марта 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"С чувством некоторого сожаления"
Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross 2020 красота не спасает
Тест драйв
25 марта 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота не спасает"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 1 9