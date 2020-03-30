Seat убивает свой единственный минивэн

Компания Seat снимет с производства свой единственный минивэн Alhambra, который выпускают с 1996 года, в связи с малой популярностью модели

Как сообщает журнал Autocar, производство Alhambra окончательно прекратится в конце нынешнего месяца, а модель следующего поколения испанцы разрабатывать не собираются. Минивэн, соперничающий в Европе с Ford S-Max и Renault Espace, пользуется малым спросом. Seat собирается сосредоточиться на более популярных кроссоверах.

Seat Alhambra доступен с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., а также с двухлитровыми дизелями, выдающими 150 и 177 лошадиных сил. В 2019 году минивэн разошелся в Европе тиражом в 23,8 тыс. экземпляров, что примерно на одну треть меньше, чем годом ранее. Интересно, что концерн Volkswagen, в который входит Seat, продолжит выпускать соплатформенную модель Sharan, правда, его жизненный цикл также окажется недолгим - до конца текущего года.