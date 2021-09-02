В Cupra представили очень злой городской хэтчбек

Бренд Cupra рассекретил концептуальную трёхдверку UrbanRebel. Прототип получил яркую внешность и впечатляющую динамику. Рассказываем обо всем по порядку

Создатели машины заявляют, что когда рисовали ее облик, то вдохновлялись компьютерными играми и тематикой киберпанка. Собственно это и объясняет большое количество ломаных линий и острых углов. Также на машину поставили оптику с необычным дизайном и уникальные колесные диски. Финальным штрихом можно назвать сложную окраску с градиентным оттенком. В целом, машина больше походит на звездолет, чем на обычный транспорт.

Теперь переходим к техническим характеристикам. Итак, UrbanRebel – это электрокар, силовая установка которого состоит из двух моторов. Заявленная мощность – 340 лошадиных сил. Производитель не раскрывает информации относительно происхождения моторов, но можно сделать догадку о том, что они были позаимствованы у электрического семейства Volkswagen ID, так как Cupra (Seat) принадлежит немецкому концерну.