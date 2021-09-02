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2 сен 2021

В Cupra представили очень злой городской хэтчбек

В Cupra представили очень злой городской хэтчбек
Автор фото: фирма-производитель

Бренд Cupra рассекретил концептуальную трёхдверку UrbanRebel. Прототип получил яркую внешность и впечатляющую динамику. Рассказываем обо всем по порядку

Создатели машины заявляют, что когда рисовали ее облик, то вдохновлялись компьютерными играми и тематикой киберпанка.  Собственно это и объясняет большое количество ломаных линий и острых углов.  Также на машину поставили оптику с необычным дизайном и уникальные колесные диски. Финальным штрихом можно назвать сложную окраску с градиентным оттенком. В целом, машина больше походит на звездолет, чем на обычный транспорт.

Теперь переходим к техническим характеристикам.  Итак, UrbanRebel – это электрокар, силовая установка которого  состоит из двух моторов. Заявленная мощность – 340 лошадиных сил. Производитель не раскрывает информации  относительно происхождения моторов, но можно сделать догадку о том, что они были позаимствованы у электрического семейства Volkswagen ID, так как Cupra (Seat) принадлежит немецкому концерну.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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