Бренд Seat завершает производство автомобилей.

Стало известно, что марка Seat прекратит свое существование как только жизненный цикл актуальных моделей завершится

По словам Томаса Шефера, главы концерна Volkswagen Group, в который входит Seat, на место Seat придет дочерняя Cupra. Это - самая быстроразвивающаяся автомобильная марка в Европе. Volkswagen Group возлагает большие надежды на Cupra и планирует серьезные инвестиции для роста продаж.

Напомним, что компания Seat была основана в 1950 году в Испании. Выпуск автомобилей бренд начал в 1953 году, тогда первой моделью стал среднеразмерный заднеприводный седан Seat 1400. А в 1986 году компанию приобрел немецкий концерн Volkswagen Group.

В свою очередь, Cupra в скором времени пополнится кроссоверами Terramar и Tavascan, а также бюджетным электромобилем, в основу которого ляжет концепт Dark Rebel.

