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5 сен 2023

Бренд Seat завершает производство автомобилей.

Бренд Seat завершает производство автомобилей.

Стало известно, что марка Seat прекратит свое существование как только жизненный цикл актуальных моделей завершится

По словам Томаса Шефера, главы концерна Volkswagen Group, в который входит Seat, на место Seat придет дочерняя Cupra. Это - самая быстроразвивающаяся автомобильная марка в Европе. Volkswagen Group возлагает большие надежды на Cupra и планирует серьезные инвестиции для роста продаж.

Напомним, что компания Seat была основана в 1950 году в Испании. Выпуск автомобилей бренд начал в 1953 году, тогда первой моделью стал среднеразмерный заднеприводный седан Seat 1400. А в 1986 году компанию приобрел немецкий концерн Volkswagen Group.

В свою очередь, Cupra в скором времени пополнится кроссоверами Terramar и Tavascan, а также бюджетным электромобилем, в основу которого ляжет концепт Dark Rebel.
 

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