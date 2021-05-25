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25 май 2021

SEAT представил свой первый электромобиль

SEAT представил свой первый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель
Компания Seat представила под «спортивным» брендом Cupra электро¬мобиль Born, построенный на платформе VW ID.3. 
 
Платформа-то присутствует, но общих черт между двумя моделями можно пересчитать по пальцам одной руки. Во-первых, новинка от Seat отличается уникальным дизайном. Если электромобиль Volkswagen исповедовал плавность форм, то Seat  - это ломаные линии и острые углы. Отметим, что компания ориентирует данную модель на молодую аудиторию.
 
Не менее важное изменение кроется в начинке автомобиля. Seat получит мотор, который не будет доступен ID.3. Речь идет о 231-сильном электрическом двигателе, в паре с которым будет устанавливаться емкая батарея на 77 киловатт-часов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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