SEAT представил свой первый электромобиль

Компания Seat представила под «спортивным» брендом Cupra электро¬мобиль Born, построенный на платформе VW ID.3.

Платформа-то присутствует, но общих черт между двумя моделями можно пересчитать по пальцам одной руки. Во-первых, новинка от Seat отличается уникальным дизайном. Если электромобиль Volkswagen исповедовал плавность форм, то Seat - это ломаные линии и острые углы. Отметим, что компания ориентирует данную модель на молодую аудиторию.

Не менее важное изменение кроется в начинке автомобиля. Seat получит мотор, который не будет доступен ID.3. Речь идет о 231-сильном электрическом двигателе, в паре с которым будет устанавливаться емкая батарея на 77 киловатт-часов.