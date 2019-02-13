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13 фев 2019

Беспилотный Seat

Беспилотный Seat
Автор фото: фирма-производитель

Seat показал первое изображение собственного беспилотника, который будет представлен в рамках выставки Mobile World Congress. Автомобиль является представителем полноценной стратегии по развитию городской микромобильности будущего

Речь идет о программе 5G Barcelona, которая ставит своей целью первой в Европе провести полномасштабное развертывание сетей пятого поколения. В свою очередь, Seat является разработчиком прототипа, который может общаться с другими автомобилями и инфраструктурой. Стоит ли говорить, что беспилотник будет поддерживать стандарт связи 5G?  Удивительно, однако на данный момент это чуть ли не единственная информация об автомобиле. Компания не раскрывает данных  ни о ходовых испытаниях, ни о сроках появления разработки на рынке, зато ее представители активно делятся планами на будущее. Например, в 2020 году испанская марка выпустит свой первый электрокар. Модель построят на платформе MEB, разработанной Volkswagen, а ее техническая начинка будет такой же, как у хэтчбека ID. Seat обещает укомплектовать электромобиль системой автономного управления второго уровня.

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При написании новости использовалась информация:
motor, CarsWeek

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