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18 май 2018

Большой кроссовер Seat: первое изображение

Большой кроссовер Seat: первое изображение
Автор фото: фирма-производитель

Компания Seat готовится к премьере своей самой большой в истории модели: семиместного кроссовера Tarraco. Испанцы опубликовали первое изображение этой модели.

В тизере кроссовер «накрыт покрывалом», но некоторые выводы сделать можно. Во-первых, он не будет перелицованной копией Skoda Kodiaq. На этот счет были опасения, так как Skoda Kodiaq является фактически близнецом Seat Arona. Во-вторых, у кроссовера будет довольно спортивная внешность, мощный передний бампер и большие колеса.

Таррако — старое имя древнеримского города, одного из исторических мест Испании, которое сегодня носит имя Таррагона. Он является памятником всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО. Новый кроссовер Seat построен на модульной платформе MQB концерна Volkswagen AG и станет самой большой моделью компании.

Кроссовер получит широкую гамму бензиновых и дизельных двигателей мощностью от 150 до 190 л.с. Не исключено и появление гибридной версии. Официальный дебют кроссовер отпразднует в сентябре на автосалоне в Париже.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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