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27 фев 2017

Seat показал первый электрокар в своей истории

Seat показал первый электрокар в своей истории
Автор фото: сеат-медиацентр.ес

Испанская компания Seat впервые в своей истории представила первый автомобиль с электрической силовой установкой.

Испанский автопроизводитель в рамках Всемирного мобильного конгресса-2017 (GSMA Mobile World Congress) выставил на своем стенде первый электромобиль в своем модельном ряду. Модель носит имя e-Mii и пока носит только статус концепта. В сожалению, официальные представители компании не сообщили, получит ли новинка серийную версию или навсегда остается прототипом.

В основу нового испанского электрохэтча легла платформа, которая ранее уже была использована в конструкции немецкого электрокара Volkswagen Up! и чешского Skoda Citigo. Под капотом новинки установлен полностью электрический силовой агрегат, который выдает до 81 л.с.. Такая установка способна разогнать автомобиль до первой «сотни» за 11,3 секунды, при максимальной скорости в 130 км/ч.

Двигатель запитан от модуля литий-ионных аккумуляторов, который при полной зарядке обеспечивает хэтчбеку запас хода в 160 км. Как утверждают разработчики, перезарядка аккумуляторов занимает девять часов, а восполнить зардя до 80% можно всего за полчаса.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информации о том, первый серийный электрический автомобиль от испанского автопроизводителя выйдет в свет только в 2019 году. Ожидается, что это будет компактный представитель SUV-сегмента под названием Marbella, который составит на мировом рынке конкуренцию таким моделям, как французский Renault Captur и японский Nissan Juke.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar, Autonews

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