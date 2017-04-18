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18 апр 2017

Seat приоткрыл завесу тайны над маленьким кроссовером

Seat приоткрыл завесу тайны над маленьким кроссовером
Автор фото: фирма-производитель

Ирландское отделение Seat опубликовало первое изображение компактного кроссовера Arona, который будет представлен этим летом. Запись в твиттере сопровождалась текстом о том, что продажи новинки в Ирландии начнутся в ноябре

Несмотря на сильно затемненное изображение видно, что кузов будет напоминать кроссовер Ateca, который стоит на ступеньку выше, ведь Arona создается на базе субкомпактного хэтчбека Ibiza.

Фары и радиаторная решетка, кажется без изменений, перекочевали с Seat Ibiza, новое поколение которой было представлено в начале этого года. Интерьер, вероятнее всего, будет полностью идентичен тому, что представлен на Ibize, но с некоторыми «внедорожными» декоративными элементами.

Seat Arona построен на укороченной модульной платформе MQB. Кроссовер будет исключительно переднеприводным, а гамму двигателей позаимствует у Ibiza. То есть он получит литровый турбомотор в нескольких вариантах форсировки (95 и 115 л.с.), а также 1,6-литровый турбодизель (80, 95 и 115 л.с.). Вероятно появление и нового 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 150 л.с.

Напомним, что с российского рынка марка Seat окончательно ушла в 2015 году. 

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При написании новости использовалась информация:
Seat

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