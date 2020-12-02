Skoda Fabia получит версию универсал

Инсайт серьезный – его дал лично директор марки, Томас Шефер, в одной из соцсетей. Премьера автомобиля состоится уже в середине следующего года

«У нас снова будет версия универсал. Это подчеркивает стремление Skoda предложить доступную и практичную мобильность во всех сегментах начального уровня», — написал топ-менеджер. Жаль, что помимо этих слов нет никакой четкой информации о новинке – только догадки.

Так портал Motor1 предполагает, что автомобиль построят на модульной структуре MQB-A0. В гамму моторов универсала войдут трехцилиндровые бензиновые моторы. Агрегаты будут работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым роботом DSG. Дизельных моторов ждать не стоит – экологические ограничения в Европе крайне сильны.