Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2020

Skoda Fabia получит версию универсал

Skoda Fabia получит версию универсал
Автор фото: фирма-производитель

Инсайт серьезный – его дал лично директор марки, Томас Шефер, в одной из соцсетей. Премьера автомобиля состоится уже в середине следующего года

«У нас снова будет версия универсал. Это подчеркивает стремление Skoda предложить доступную и практичную мобильность во всех сегментах начального уровня», — написал топ-менеджер. Жаль, что помимо этих слов нет никакой четкой информации о новинке – только догадки.

Так портал Motor1 предполагает, что автомобиль построят на модульной структуре MQB-A0. В гамму моторов универсала войдут трехцилиндровые бензиновые моторы. Агрегаты будут работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым роботом DSG. Дизельных моторов ждать не стоит – экологические ограничения в Европе крайне сильны.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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