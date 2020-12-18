В Skoda рассказали о новой Fabia

Известный хэтчбек появится в следующем году, что касается универсала, то его покажут только в 2023 году

Как заявил глава марки Томас Шеффер, новый хэтч будет продаваться параллельно со старым универсалом, чей жизненный цикл продлится до конца 2022 года. Сама машина будет построена на платформе MQB-АО. Уже объявлено, что новинка будет просторнее предшественника. Если говорить о моторах, то гамму составят трехцилиндровые движки – атмосферные и с турбонаддувом. Трансмиссия – робот и механика.

Любопытно, что к 2023 году марка выпустит Kodiaq второго поколения, а также городской микрокар Citigo. 2022 год тоже порадует всех одной новинкой. Речь идет об электрическом кроссовере Enyaq GТ.