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29 окт 2019

Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры

Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры

Технические характеристики Skoda Octavia четвертого поколения рассекретили до премьеры, которая состоится 11 ноября в Праге

В линейку двигателей вошли бензиновые турбомоторы: трехцилиндровый агрегат рабочим объемом 1 л и 1,5-литровая «четверка». Мощность агрегатов составляет 110 и 150 л. с. соответственно. Топовый мотор — 2,0-литровый агрегат с отдачей 190 лошадиных сил. Никуда не исчезнут и дизели: двухлитровые моторы с отдачей в 115, 150 и 200 лошадиных сил.

Новая октавия будет представлена и в гибридных версиях. В состав силовой установки такого автомобиля вошел 1,4-литровый наддувный двигатель и электромотор. Суммарная мощность гибрида — 204 либо 245 сил). Также будет доступна и газовая модификация новинки с 1,5-литровым агрегатом мощностью 130 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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