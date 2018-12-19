Новый Skoda Superb попал в объективы

Текущему поколению флагманского седана уже давно пришла пора обновлений. Еще бы - модель дебютировала в 2015 году. Во всяком случае, руководство марки также понимает необходимость модернизации и готовится показать новое поколение Superb

По началу, глядя на снимки, можно разочароваться - внешность автомобиля практически не изменилась. Модернизированная радиаторная решетка, где стало больше хрома, новые фонари со светодиодами, собственно, на этом все изменения и заканчиваются. Вполне возможно, в компании посчитали, что общий облик модели достаточно свеж и каких-либо кардинальных изменений не требуется.

Разумеется, одной внешностью обновление не ограничилось, и все новшества «ушли» в технику. Теперь автомобилю будет доступен подзаряжаемый гибрид. По предварительным данным, силовую установку оснастят 150-сильным бензиновым мотором TSI (объем пока неизвестен) и 95-сильным электродвигателем. Пробег на «чистой» электротяге составит около 70 километров.