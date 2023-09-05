Новые подробности о Skoda Superb

Компания Skoda опубликовала изображения нового гибридного Superb в кузове лифтбек. Пока экстерьер автомобиля скрыт под фирменным камуфляжем, но некоторые детали подметить можно

Автомобиль получит агрессивный облик. Это выражается в новой решетке радиатора с вертикальными элементами и четырехугольных светодиодных фарах. Известно, что Superb немного прибавит в размерах. Длина увеличится на 43 мм., до 4912 мм., а колёсная база не изменится и составит 2841 мм. Вследствие этого объем багажника станет вместительнее на 20 л. (общий объем – 645 л.).

Стандартная версия будет оснащаться бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность – 150 л.с. В паре с ДВС будет работать 48-вольтовый стартер-генератор. Версии подороже получат на выбор 2-литровые бензиновые моторы мощностями 204 л.с. и 265 л.с. Также будут доступны два дизельных агрегата объемом 2,0 л. Мощность - 150 л.с. и 193 л.с. Все версии будут комплектоваться 7-ступенчатым «роботом». Полный привод будет доступен только во флагманских исполнениях.