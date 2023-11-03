Чехи представили новое поколение Skoda Superb

Компания Skoda официально представила новое поколение универсала и лифтбека Superb. Автомобили выйдут на рынок в начале следующего года

Внешне обновленный Superb можно отличить по более строгому оформлению передней части. Салон полностью новый. В стандартной комплектации устанавливается 10-дюймовая “мультимедиа”, а в более дорогих - 13-дюймовая. Диагональ “приборки” - 10 дюймов. Оснащение также включает проекционный дисплей и беспроводную зарядку для смартфона. Размеры немного изменились. Длина лифтбека и универсала увеличилась примерно на 40 мм до 4912 мм и 4920 мм соответственно. Колесная база осталась прежней - 2841 мм.

Моторная гамма пополнилась “мягкогибридными” вариантами с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и 48-вольтовым стартером-генератором. Более того, заявлены 2-литровые бензиновые “четверки” мощностями 204 л.с. и 265 л.с., а также дизельные агрегаты объемом 2,0 л. на 150 л.с. и 193 л.с. Вне зависимости от комплектации, трансмиссия одна - 7-ступенчатый “робот”. Во флагманских исполнениях имеется система полного привода.