Автомобильный портал Motorpage
3 ноя 2023

Чехи представили новое поколение Skoda Superb

Чехи представили новое поколение Skoda Superb
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda официально представила новое поколение универсала и лифтбека Superb. Автомобили выйдут на рынок в начале следующего года

Внешне обновленный Superb можно отличить по более строгому оформлению передней части. Салон полностью новый. В стандартной комплектации устанавливается 10-дюймовая “мультимедиа”, а в более дорогих - 13-дюймовая. Диагональ “приборки” - 10 дюймов. Оснащение также включает проекционный дисплей и беспроводную зарядку для смартфона. Размеры немного изменились. Длина лифтбека и универсала увеличилась примерно на 40 мм до 4912 мм и 4920 мм соответственно. Колесная база осталась прежней - 2841 мм.

Моторная гамма пополнилась “мягкогибридными” вариантами с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и 48-вольтовым стартером-генератором. Более того, заявлены 2-литровые бензиновые “четверки” мощностями 204 л.с. и 265 л.с., а также дизельные агрегаты объемом 2,0 л. на 150 л.с. и 193 л.с. Вне зависимости от комплектации, трансмиссия одна - 7-ступенчатый “робот”. Во флагманских исполнениях имеется система полного привода.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Superb

Рассекречен дизайн нового Skoda Superb

26 октября 2023
Skoda Superb

Новые подробности о Skoda Superb

05 сентября 2023
Skoda Superb

Появились подробности о новом Skoda Superb

21 июля 2023
Skoda Superb 2020

Skoda отзывает Superb

12 марта 2020

Обновленный Skoda Superb добрался до России

08 октября 2019
Skoda Superb

Опубликован тизер рестайлингового Skoda Superb

08 мая 2019

 Новости Skoda Superb

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Free - voyah free (2023) услышать тишину Тест драйв
31 октября 2023

Voyah Free
"Услышать тишину"
DFM Aeolus Shine Max - dongfeng aeolus shine max (2023) повелитель восточного ветра
Тест драйв
24 октября 2023

DFM Aeolus Shine Max
"Повелитель восточного ветра"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 promax awd (2023) по пути к атлантиде
Тест драйв
17 октября 2023

Chery Tiggo 7
"По пути к Атлантиде"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 3 2