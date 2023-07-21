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21 июл 2023

Появились подробности о новом Skoda Superb

Появились подробности о новом Skoda Superb
Автор фото: фирма-производитель

В преддверии официальной презентации чешская компания Skoda опубликовала изображения нового поколения четырехдверки Superb

Известно, что Superb будет представлен в двух вариациях кузова: лифтбэк и универсал. По сравнению с текущим поколением, размеры значительно изменятся. В длину лифтбек - 4912 мм. (универсал - 4902 мм), а ширина и высота у обоих версий одинаковая - 1849 мм., и 1841 мм соответственно. К тому же, увеличится и объем багажника на 20 л. у лифтбэка и на 30 л. у универсала.

Моторная гамма Skoda Superb 2024 включает 6 различных силовых агрегатов. Базовая версия - это переднеприводный “мягкий” гибрид, в основе которого лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 148 л.с. В версиях подороже он заменяется 2-литровым турбомотором мощностью 201 л.с. (передний привод) или 261 л.с. (полный привод). Также представлена гибридная версия с двумя 2-литровыми дизельными моторами на выбор. В первом случае мощность мотора 148 л.с. (передний привод), а во втором - 198 л.с.(полный привод). В паре с этими моторами работает 7-ступенчатый “робот”. Флагманская комплектация - это подключаемый гибрид Superb iV, причем только для универсала. Мощность составит 201 л.с. Батарея емкостью 25,7 кВт*ч позволит преодолеть до 100 км только на электричестве. В данной версии автомобиль комплектуется 6-ступенчатым “роботом”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета, ixbt

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