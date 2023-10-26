Рассекречен дизайн нового Skoda Superb

Компания Skoda опубликовала изображения, раскрывающие дизайн нового Superb следующего поколения. Дебют автомобиля состоится в следующем месяце

Skoda Superb будет представлен в двух вариантах кузова: лифтбэк и универсал. Согласно изображениям, обновленная модель получит иные светодиодные фары, более массивные бампера, но сохранит фирменную решетку радиатора с вертикальными элементами. По габаритам новое поколение будет чуть крупнее предшественника, но точные параметры пока не приводятся. Известно, что объем багажника увеличится на 20 л. до 645 л. у лифтбэка и до 690 л. у универсала.

Новый Skoda Superb базируется на архитектуре MQB и будет оснащаться традиционными бензиновыми и дизельными ДВС мощностями от 150 до 265 л.с., а также гибридными силовыми установками, на основе этих агрегатов. Ожидается, что автомобиль будет комплектоваться роботизированной коробкой передач DSG. Привод - передний или полный.