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26 окт 2023

Рассекречен дизайн нового Skoda Superb

Рассекречен дизайн нового Skoda Superb
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda опубликовала изображения, раскрывающие дизайн нового Superb следующего поколения. Дебют автомобиля состоится в следующем месяце

Skoda Superb будет представлен в двух вариантах кузова: лифтбэк и универсал. Согласно изображениям, обновленная модель получит иные светодиодные фары, более массивные бампера, но сохранит фирменную решетку радиатора с вертикальными элементами. По габаритам новое поколение будет чуть крупнее предшественника, но точные параметры пока не приводятся. Известно, что объем багажника увеличится на 20 л. до 645 л. у лифтбэка и до 690 л. у универсала.

Новый Skoda Superb базируется на архитектуре MQB и будет оснащаться традиционными бензиновыми и дизельными ДВС мощностями от 150 до 265 л.с., а также гибридными силовыми установками, на основе этих агрегатов. Ожидается, что автомобиль будет комплектоваться роботизированной коробкой передач DSG. Привод - передний или полный.

При написании новости использовалась информация:
quto

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