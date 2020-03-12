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12 мар 2020

Skoda отзывает Superb

Skoda отзывает Superb
Автор фото: фирма-производитель

Из-за проблем с электроникой компания Skoda отправит в сервисные центры 5742 автомобиля Superb

Как сообщает Росстандарт, причина сервисной акции — проблемы с электроникой.

«Вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности», — рассказали в ведомстве.

На всех отзываемых машинах в сервисных центрах обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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