Skoda отзывает Superb

Из-за проблем с электроникой компания Skoda отправит в сервисные центры 5742 автомобиля Superb

Как сообщает Росстандарт, причина сервисной акции — проблемы с электроникой.

«Вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности», — рассказали в ведомстве.

На всех отзываемых машинах в сервисных центрах обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.