Представлен 477-сильный Skoda Superb 4X4 Sleeper Edition

Компания Skoda представила “заряженную” версию универсала Superb под названием 4X4 Sleeper Edition. Автомобиль создан в сотрудничестве с тюнинг-ателье REPerformance, инженеры которого провели работу над увеличением мощности мотора

Теперь 2,0-литровый турбомотор с новым турбокомпрессором, улучшенным интеркулером и доработанной системой впрыска топлива развивает 477 л.с. и 661 Нм крутящего момента. Это достаточно значительная прибавка к мощности, если учитывать, что стандартный мотор выдает 280 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Коробка осталась прежней - 7-ступенчатый “робот” DSG с двумя сцеплениями. Привод - полный. О точных динамических характеристиках пока не сообщается. Напомним, что стоковый Superb с 280-сильным мотор разгоняется до “сотни” за 5,2 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Узнать внешне Skoda Superb 4X4 Sleeper Edition будет трудно. О тюнинге намекают только заниженный клиренс на 50 мм и красные тормозные суппорты. В остальном модель соответствует флагманской комплектации Lauren & Klement.