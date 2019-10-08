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8 окт 2019

Обновленный Skoda Superb добрался до России

Обновленный Skoda Superb добрался до России
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры Skoda начали принимать заказы на обновленный Superb. В техническом плане автомобиль пока доступен лишь в одной конфигурации с двигателем 2.0 TSI и семиступенчатым «роботом»

Традиционно, автомобиль как конструктор можно наполнить различными вариациями оборудования, например, заявлено целых три типа мультимедийных систем, цифровая приборная панель, система бесключевого доступа и улучшенная функция контроля слепых зон Side Assist с рабочим диапазоном до 70 метров. К слову, к интересным особенностям модели в целом можно отнести такие технологии как: матричные светодиодные фары и задние LED-фонари с динамическими поворотникам, которые ранее были не доступны.

С выбором форм-фактора  также дела обстоят хорошо. Для нашего рынка заявлены и лифтбек, и универсал. Правда, пока нет никакой информации о внедорожной версии Scout c увеличенным на 15 миллиметров дорожным просветом и вообще появлении машин с полноприводной трансмиссией. Что касается двигателей, то первое время будут продавться только модификации с двухлитровым турбомотором и семиступенчатой DSG. Чуть позже в линейке появятся варианты со 150-сильным мотором 1.4 TSI. Ценники на новинку стартуют с отметки в 2 097 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
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