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22 апр 2020

«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS снимут с производства

«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS снимут с производства
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda объявила о прекращении производства самого мощного кроссовера в линейке — «заряженного» Kodiaq RS. Он дебютировал осенью 2018 года и продавался в Европе всего год

Так быстро от Kodiaq RS отказываются из-за двухлитрового битурбированного дизеля мощностью 240 л.с. (500 Н•м). С 2020 года Евросоюз штрафует автопроизводителей, если средний уровень выбросов по всей линейке превышает 95 граммов CO2 на километр. Мотор кроссовера выделяет 163 г/км и сильно увеличивает среднюю норму.

С места до 100 км/ч Skoda Kodiaq RS разгоняется за семь секунд ровно, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. Перед премьерой в 2018 году он стал самым быстрым семиместным кроссовером Нюрбургринга, проехав 20,8-километровую Северную петлю за 9 минут и 29,84 секунды. На прощание Skoda создала финальную версию Kodiaq RS под названием Challenge. Её тираж составит 300 экземпляров. Она отличается расширенным списком оснащения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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