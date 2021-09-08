Представлен обновленный Skoda Kodiaq

В Москве состоялась премьера обновленного ŠKODA KODIAQ. Автомобиль доступен в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях Sportline и L&K. Моторная гамма для модели предусматривает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом. Стоимость новинки начинается от 1 961 000 рублей

В целом, обновление Skoda Kodiaq заключается лишь в нескольких внешних штрихах. Машина получила новое оформление передней части с приподнятым капотом и более вертикальной шестиугольной решеткой радиатора. Уже в стандартной комплектации KODIAQ оснащается светодиодными фарами, которые стали более узкими, а опционально впервые предусмотрены полностью светодиодные матричные фары.

Что касается гаммы силовых установок, то моторы здесь будут применяться следующие: бензиновый 1.4 TSI на 125 лошадиных сил, бензиновый 1.4 TSI на 150 лошадиных сил и бензиновый 2.0 TSI на 180 лошадиных сил. Альтернатива предлагается в виде двухлитрового дизельного двигателя на 150 лошадиных сил. Что касается трансмиссий, то здесь можно выбирать среди 6-ступенчатой механики и робота DSG (6 или 7-диапозонной). Уже в стандартное оснащение базовой комплектации Active входят светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot. В качестве опций к заказу доступны аудиосистема Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Модель оснащается легкосплавными дисками Mitykas 17 дюймов.