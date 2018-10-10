Новый хэтчбек от Шкода вместо Рапида

Компания Skoda начинает приоткрывать завесу над новой моделью, которая скоро сменит Rapid в её модельном ряду

Пока показан только тизер автомобиля. Модель обещают продемонстрировать полностью к концу текущего года. Выход автомобиля к широкой публике и начало продаж назначено на весну следующего года к Женевскому автосалону.

В основу автомобиля положена та же платформа, которая используется для Skoda Kodiaq и Volkswagen Polo последнего поколения. Внешний вид пятидверного хэтчбека очень напоминает концепт Vision RS, показанный недавно в Париже. По-видимому, Шкода начинает реализовывать новую смысловую политику стилей с более стремительными линиями и очертаниями.

В линейке моторов специалисты ожидают 1,5 литровые наддувные бензиновые двигатели разной степени форсирования с мощностью от 125 до 150 лошадей. В качестве трансмиссии предполагаются роботы с семью ступенями и двумя сцеплениями. Современный внешний вид предполагает и комфортное внутреннее убранство – это вполне позволяет реализовать дизайнерам используемая платформа.