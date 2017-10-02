Компактный кроссовер Skoda Karoq, который построен на модульной платформе MQB концерна Volkswagen, получит «заряженную» версию RS. При этом, она получит гибридную силовую установку.

Мощные и производительные гибриды — визитная карточка производителей гиперкаров. Porsche стала первой компанией, которая предложила более массовый продукт: ее гибридные версии Panamera и Cayenne имеют силовую установку мощностью 680 л.с. Но и в массовом сегменте тоже хотят делать экономичные, но, в то же время, эмоциональные автомобили.

Именно поэтому первый «горячий» кроссовер Skoda будет иметь гибридную силовую установку. Эту информацию косвенно подтвердил Кристиан Штрубе, возглавляющий отдел разработок чешской компании. Отвечая на вопрос британского Auto Express есть ли вероятность появления версии RS у кроссовера Skoda Karoq он заявил «Да, я борюсь за это. Знали бы вы как я отстаивал Kodiak RS. Но иногда я добиваюсь успеха, а иногда нет. И Kodiaq лучше подходит для «заряженного» кроссовера, потому что он компактнее и проворнее».

Ожидается, что гибридная версия Skoda Karoq RS получит 2-литровый бензиновый двигатель и электромотор суммарной мощностью 300 л.с. Примерно столько же будет иметь конкурент от Seat, кроссовер Ateca Cupra (Kodiaq является практически двойником Ateca), но испанцы решили делать «заряженный» кроссовер, обойдясь только бензиновым двигателем.