Skoda готовится к выпуску самого маленького кроссовера

Компания Skoda рассматривает возможность разработки нового кроссовера, который станет самым компактным и доступным предложением марки во вседорожном сегменте

Интересный факт, автомобили такого типа сверхпопулярны на рынке Индии из-за различных льгот вроде сниженного налогообложения, но глава марки Skoda, Томас Шефер заявил, что новинка может получить глобальный статус. Более того, она, скорее всего, его и получит, так как проект требует существенного экономического обоснования.

Технически у компании уже есть все необходимое для создания подобной модели. Есть платформа - MQB-A0-IN, которая стала основой для вседорожника Kushaq, а значит, есть и моторы. Напомним, ранее Skoda заявляла, что взяла на себя ответственность в рамках концерна Volkswagen за разработку базовых моделей для массового рынка на бюджетной платформе MQB-A0. В числе рынков, для которых готовятся новые автомобили на этой архитектуре, упоминалась и Россия. То есть новый кроссовер, о котором мы говорим, может появиться и у нас.