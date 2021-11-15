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15 ноя 2021

Skoda готовится к выпуску самого маленького кроссовера

Skoda готовится к выпуску самого маленького кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda рассматривает возможность разработки нового кроссовера, который станет самым компактным и доступным предложением марки во вседорожном сегменте

Интересный факт, автомобили такого типа сверхпопулярны на рынке Индии из-за различных льгот вроде сниженного налогообложения,  но глава марки Skoda, Томас Шефер заявил, что новинка может получить глобальный статус. Более того,  она, скорее всего, его и получит, так как проект требует существенного экономического обоснования.

Технически у компании уже есть все необходимое для создания подобной модели. Есть платформа - MQB-A0-IN, которая стала основой для вседорожника Kushaq, а значит, есть и моторы.  Напомним, ранее Skoda заявляла, что взяла на себя ответственность в рамках концерна Volkswagen за разработку базовых моделей для массового рынка на бюджетной платформе MQB-A0. В числе рынков, для которых готовятся новые автомобили на этой архитектуре, упоминалась и Россия. То есть новый кроссовер, о котором мы говорим, может появиться и у нас.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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