Skoda назвала дату премьеры электромобиля Enyaq

Skoda готовит к премьере свой первый электрический кроссовер Enyaq. Чешская компания поделилась лаконичным тизером новинки и назвала дату его дебюта – премьера состоится 1 сентября в Праге. В продаже Enyaq появится не раньше 2021 года

Известно, что новинка базируется на модульной платформе MEB, разработанной Volkswagen специально для электрокаров. Skoda Enyaq iV, облик которого уже показали на шпионских фотографиях с дорожных тестов, схож с соплатформенным Volkswagen ID.4, а по габаритам близок к Kodiaq.

Enyaq не только ознаменует возвращение к заднему приводу, но и станет самой мощной моделью в линейке Skoda. «Горячая» RS-версия электрокара получит силовую установку, выдающую до 306 лошадиных сил – больше, чем 280-сильный двигатель флагманского Superb. Полнориводный Enyaq vRS сможет разгоняться с места до «сотни» за 6,2 секунды, а запас хода без подзарядки составит 460 километров. Будет у автомобиля и самый дальнобойный вариант- клиентам предложат особую версию iV 80 с задним приводом и тяговой батареей объемом 82 киловатт-часа, обеспечивающей до 500 хода по циклу WLTP.