В начале этого года представители Skoda заявили, что компания рассматривает возможность выхода на рынок Северной Америки. Автомобили этой марки практичны, стоят дешевле Volkswagen и не запятнали себя в глазах американцев Дизельгейтом.

Однако сейчас эти планы перенесены на неопределенный период. Skoda решила сосредоточиться на создании и выводе очень бюджетной модели на рынок Индии. Причем разработать модель мало — ее еще и надо вывести на местный рынок и закрепиться там.

Изначально Skoda планировала наступление на местный рынок совместной с местной Tata. Но сотрудничество прекратилось так и не начавшись: стороны не нашли взаимопонимания и общих точек соприкосновения.

В Skoda готовы использовать укороченную платформу MQB (на ней построены Skoda Fabia и Volkswagen Polo), но не исключается возможность создания нового союза с кем-либо из местных производителей и доведения до ума уже готового продукта. При этом новая модель должна будет продаваться не только в Индии, но и на других развивающихся рынках, что добавляет сложности процессу ее создания.