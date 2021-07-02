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2 июл 2021

Skoda отзывает отечественные Octavia и Superb

Skoda отзывает отечественные Octavia и Superb
Автор фото: фирма-производитель

Как-то много отзывных компаний приключилось за этот год. К сожалению, мы должны рассказать еще об одной, которая коснется владельцев автомобилей Skoda.

Итак, чешская компания отзывает  57 машин (54 «Октавии» и 3 «Суперб»), которые были произведены в этом году. Какая проблема обнаружилась у машин? Отвечаем -  брак по подушкам безопасности. Официальное заявление звучит так: «из-за  нарушения производственных процессов на машины были установлены боковые подушки безопасности, которые не обеспечивают должных характеристик при срабатывании».

Это уже второй отзыв Skoda, который произошел за этот год. В марте производитель отозвал почти семьсот Octavia из-за ошибок в программном обеспечении электронного блока управления двигателем.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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