Skoda показала кроссовер, который создали студенты

Техническое училище Skoda в Млада-Болеславе продолжает традицию постройки концепт-каров, в ходе разработки которых студенты набираются опыта для дальнейшей работы на производстве

Надо сказать, что студенческие коллективы успели построить семь моделей, если не считать сегодняшней новинки. Итак, перед вами кроссовер Skoda Afriq, который создан специально для раллийных гонок. По сути это обычный Skoda Kamiq, только серьезно доработанный – к примеру, здесь нет задних дверей, а в салоне разместился мощный каркас безопасности. В интерьере вообще царит тотальный аскетизм – голый металл, гоночные ковши и необходимые приборы – вот и все оснащение.

Впрочем, здесь есть и пара интересных систем. К примеру, устройство для извлечения питьевой воды из воздуха в багажнике. Воздух забирается из атмосферы, очищается, охлаждается, после чего из него конденсируется вода. После фильтрации жидкость собирается в специальном питьевом резервуаре.

Нельзя не упомянуть, что в техническом плане автомобиль преобразился – молодые инженеры интегрировали сюда всю начинку от полноприводного лифтбэка Octavia - двухлитровый наддувный мотор мощностью 190 лошадиных сил (320 Нм крутящего момента), семидиапазонный «робот» DSG и полный привод с муфтой подключения задней оси.

