Skoda везет в Париж спортивные модели

Чешский производитель продемонстрировал концепт-кар Vision RS, тем самым положив начало будущей спортивной линейки. Публичную премьеру автомобиля стоит ожидать в октябре нынешнего года в Париже на автосалоне

Колесная база 2.6 метра, длина - 4.3, высота - 1.4 метра, аэродинамика улучшена благодаря переработанной геометрии кузова - чем не серьезная заявка на выход в сегмент спортивных автомобилей?

Утонченный дизайн концепт-кара говорит о мощности в подкапотном пространстве, радиаторная решетка выполнена в хитром сплетении линий. Головные фары занижены, дабы придать передней части концепт-кара еще более динамичные нотки, так почитаемые в линейке спортивных автомобилей.

Аббревиатура RS означает Rally Sport, она применяется гоночными автомобилями Шкода с 1974 года. Примером выступает Шкода 130 RS, один из фаворитов раллийных соревнований в 70 годах. С начала текущего века данной аббревиатурой обозначают самые мощные машины Шкоды. История началась с Octavia RS и продолжилась Fabia RS, так полюбившейся автовладельцам.