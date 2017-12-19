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19 дек 2017

Brabus сделал smart по цене «заряженного» Mercedes-Benz C43

Brabus сделал smart по цене «заряженного» Mercedes-Benz C43
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Brbabus представило эксклюзивный вариант smart fortwo, который создавался совместно с яхтенной верфью Sunseeker. За машину, которая будет выпущена тиражом в 10 экземпляров, просят 59,9 тысяч евро, почти столько же в Германии стоит спортседан Mercedes-Benz C43.

Все автомобили будут окрашены в темно-синий цвет. Они получат заниженную подвеску, аэродинамический обвес из углеволокна, выхлопную систему с тремя патрубками и 18-дюймовые легекосплавные колеса.

Однако главная фишка спецверсии скрывается в салоне. Пол салона и багажника оббит тиковым деревом, а сиденья оббиты бежевой кожей. На подлокотнике вышит корабельный корпус, а подголовники украшают логотипы компании Sunseeker.

Субкомпакт получил 0,9-литровый турбодвигатель мощностью 125 л.с. До «сотни» разгон не указывается, а вот до 50 км/ч smart fortwo Sunseeker разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 175 км/ч.

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