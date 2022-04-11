Представлен новый электрический кроссовер Smart

Марка Smart рассекретила серийную версию своего электрокроссовера под названием #1, который разработан совместными усилиями инженеров Geely и дизайнеров Mercedes-Benz

Надо сказать, что дизайн нового «Смарта» не имеет ничего общего с предшествующими моделями – хэтчбеками Fortwo и Forfour. У новинки можно наблюдать ярко выраженный капот и более сложную оптику, да и в целом пропорции машины стали более кроссоверными. К тому же перед нами самый большой Smart в истории – у него крупная колесная база в 2750 миллиметров, а точные габариты автомобиля, следующие: 4270х1822х1636 миллиметров. Из интересных особенностей можно отметить тот факт, что серийный кроссовер практически не отличается от концепта, представленного в прошлом году. Безрамочные двери, выдвижные ручки – все это здесь присутствует.

Что касается технических характеристик то новинка построена на платформе SEA, то есть автомобиль побратим с новеньким Lotus Eletre и электрокарами бренда Lynk&Co. Cиловая установка состоит лишь из одного двигателя – 270-сильного электромотора. Батарея на 65 киловатт-часов обеспечивает 440-километровый запас хода. Есть вероятность, что чуть позже нам покажут более мощную версию с двумя электромоторами. Предполагается, что ее мощность составит более 350 лошадиных сил.